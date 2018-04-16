"Монако" вернет деньги за билеты своим фанатам после разгромного поражения от ПСЖ

13:34, 16 апреля 2018
Футбол
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Руководство &quot;Монако&quot; вернет болельщикам деньги за билеты / twitter.com/AS_Monaco

Поединок 33-го тура чемпионата Франции обещал стать центральным матчем всего второго круга, в котором встречались две лучшие команды чемпионата — два последних чемпиона.

В случае победы на родном стадионе ПСЖ становился чемпионом и парижане не просто выиграли, а буквально опозорили соперников, обыграв их со счетом 7:1, сообщает Football.ua.

Руководство "Монако" после матча посредством Твиттера опубликовало заявление следующего содержания:

"Футбольный клуб "Монако" принял решение вернуть деньги болельщикам "красно-белых", которые были на матче. Подробности будут сообщены в начале недели", – гласит заявление клуба.

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Теги: #билеты#Монако футбол