"Монако" вернет деньги за билеты своим фанатам после разгромного поражения от ПСЖ
13:34, 16 апреля 2018Футбол
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Центральный матч тура чемпионата Франции завершился со счетом 7:1.
Руководство "Монако" вернет болельщикам деньги за билеты / twitter.com/AS_Monaco
Поединок 33-го тура чемпионата Франции обещал стать центральным матчем всего второго круга, в котором встречались две лучшие команды чемпионата — два последних чемпиона.
В случае победы на родном стадионе ПСЖ становился чемпионом и парижане не просто выиграли, а буквально опозорили соперников, обыграв их со счетом 7:1, сообщает Football.ua.
Руководство "Монако" после матча посредством Твиттера опубликовало заявление следующего содержания:
"Футбольный клуб "Монако" принял решение вернуть деньги болельщикам "красно-белых", которые были на матче. Подробности будут сообщены в начале недели", – гласит заявление клуба.
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