«Шахтер» направит 133 395 гривен на развитие детского футбола в Харькове

5 гривен с каждого проданного на игру "Шахтер" - "Динамо" билета пойдут на поддержку детского футбола в Харькове

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) направит 133 395 гривен на развитие детского футбола в Харькове, сообщается на официальной странице ФК "Шахтер" в Facebook.

В субботу, 14 апреля, 26 679 болельщиков посетили матч Премьер-лиги в котором встречались «Шахтер» и киевское «Динамо».

5 гривен с каждого проданного на игру билета пойдут на поддержку детского футбола в Харькове. На все 133 395 гривен будут куплены мячи для местных секций и направлены на развитие детского футбола в Харькове.