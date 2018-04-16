«Шахтер» направит 133 395 гривен на развитие детского футбола в Харькове

12:15, 16 апреля 2018
Футбол
180
Дети из харьковских футбольных школ получат новые мячи от &quot;Шахтера&quot; / facebook.com/fcshakhtar

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) направит 133 395 гривен на развитие детского футбола в Харькове, сообщается на официальной странице ФК "Шахтер" в Facebook.

В субботу, 14 апреля, 26 679 болельщиков посетили матч Премьер-лиги в котором встречались «Шахтер» и киевское «Динамо».

5 гривен с каждого проданного на игру билета пойдут на поддержку детского футбола в Харькове. На все 133 395 гривен будут куплены мячи для местных секций и направлены на развитие детского футбола в Харькове.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #благотворительность#ФК Шахтер