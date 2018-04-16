«Шахтер» направит 133 395 гривен на развитие детского футбола в Харькове
12:15, 16 апреля 2018Футбол
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5 гривен с каждого проданного на игру "Шахтер" - "Динамо" билета пойдут на поддержку детского футбола в Харькове
Дети из харьковских футбольных школ получат новые мячи от "Шахтера" / facebook.com/fcshakhtar
Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) направит 133 395 гривен на развитие детского футбола в Харькове, сообщается на официальной странице ФК "Шахтер" в Facebook.
В субботу, 14 апреля, 26 679 болельщиков посетили матч Премьер-лиги в котором встречались «Шахтер» и киевское «Динамо».
5 гривен с каждого проданного на игру билета пойдут на поддержку детского футбола в Харькове. На все 133 395 гривен будут куплены мячи для местных секций и направлены на развитие детского футбола в Харькове.
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