"Манчестер Сити" обогнал "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице за 5 туров до финиша турнира.

В Манчестере завершился матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором "Юнайтед" принимал "Вест Бромвич Альбион" и проиграл матч, а вместе с тем, гонку за титул чемпиона Англии "Манчестер Сити".

Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол на 73-й минуте забил Джой Родригез.

Таким образом, на счету "Манчестер Юнайтед" осталось 71 очко, в то время, как у "Сити" 87 очков. Команды разделяют 16 баллови им осталось провести по 5 игр, то есть, набрать максимум 15 очков.

Александр Зинченко провел 7 игр в составе "Сити" в сезоне 2017/18, чего хватило для того, чтобы претендовать на титул чемпиона Англии в случае победы команды в турнире.