Александр Зинченко стал чемпионом Англии по футболу
23:57, 15 апреля 2018Футбол
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"Манчестер Сити" обогнал "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице за 5 туров до финиша турнира.
Зинченко стал чемпионом Англии по футболу / twitter.com
В Манчестере завершился матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором "Юнайтед" принимал "Вест Бромвич Альбион" и проиграл матч, а вместе с тем, гонку за титул чемпиона Англии "Манчестер Сити".
Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.
Единственный гол на 73-й минуте забил Джой Родригез.
Таким образом, на счету "Манчестер Юнайтед" осталось 71 очко, в то время, как у "Сити" 87 очков. Команды разделяют 16 баллови им осталось провести по 5 игр, то есть, набрать максимум 15 очков.
Александр Зинченко провел 7 игр в составе "Сити" в сезоне 2017/18, чего хватило для того, чтобы претендовать на титул чемпиона Англии в случае победы команды в турнире.
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