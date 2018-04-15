"Ворскла" разгромила "Зарю" в матче Премьер-лиги и укрепилась на 3-м месте в таблице
22:28, 15 апреля 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:3.
"Ворскла" обыграла "Зарю" и закрепилась на 3-м месте в таблице / Footboom.com
В Запорожье завершился матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором луганская "Заря" ринимала полтавскую "Ворсклу" и крупно уступила.
Игра завершилась со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.
Все голы в этом матче были забиты во втором тайме.
На 50-й минуте счет открыл Владимир Чеснаков. Спустя 23 минуты, на 73-й, Владислав Кулач увелчиил разрыв, а уже в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, Михаил Сергийчук забил третий гол в ворота соперника.
Таким образом, "Ворскла" набрала 44 очка и опережает "Зарю" уже на 6 очков - 37.
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