"Ворскла" разгромила "Зарю" в матче Премьер-лиги и укрепилась на 3-м месте в таблице

Игра завершилась со счетом 0:3.

В Запорожье завершился матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором луганская "Заря" ринимала полтавскую "Ворсклу" и крупно уступила.

Игра завершилась со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме.

На 50-й минуте счет открыл Владимир Чеснаков. Спустя 23 минуты, на 73-й, Владислав Кулач увелчиил разрыв, а уже в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, Михаил Сергийчук забил третий гол в ворота соперника.

Таким образом, "Ворскла" набрала 44 очка и опережает "Зарю" уже на 6 очков - 37.