Онлайн-видео трансляция, "Заря" - "Ворскла", УПЛ, 27-й тур

В Запорожье сойдутся третья и четвертая команды Премьер-лиги.

Сегодня в Запорожье на "Славутич-Арене" проходит центральный матч дня 27-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" приимает полтавскую "Ворсклу".

Встречаются команды, которые занимают 4-е и 3-е места в текущей турнирной таблице, сообщает официальный сайт лиги.

На счету "Зари" 37 очков, в то время как у "Ворсклы" - 41.

Сегодняшний матч крайне важен для обеих команд. В случае победы "Зари" луганчане приблизятся своему основному сопернику на минимальное расстояние - 1 балл. В то же время, даже ничья позволит команде из Полтавы сохранить хороший гандикап и уверенно себя чувствовать на призовой 3-й позиции. Не говоря уже о победе в матче.

Игра в Запрожье начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".