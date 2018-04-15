Онлайн-видео трансляция, "Заря" - "Ворскла", УПЛ, 27-й тур

19:25, 15 апреля 2018
Футбол
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gooool.org

Встречаются команды, которые занимают 4-е и 3-е места в текущей турнирной таблице, сообщает официальный сайт лиги

На счету "Зари" 37 очков, в то время как у "Ворсклы" - 41.

Сегодняшний матч крайне важен для обеих команд. В случае победы "Зари" луганчане приблизятся  своему основному сопернику на минимальное расстояние - 1 балл. В то же время, даже ничья позволит команде из Полтавы сохранить хороший гандикап и уверенно себя чувствовать на призовой 3-й позиции. Не говоря уже о победе в матче.

Игра в Запрожье начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".  

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Теги: #УПЛ-2017/18#Заря Луганск