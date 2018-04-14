Фанаты "Шахтера" сожгли флаг "ДНР" во время матча с "Динамо"

23:04, 14 апреля 2018
Футбол
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Соответсвующее фото появилось на странице фанатской группы "Кроты" в твиттере.

Ранее сообщалось, что "Динамо" во второй раз в сезоне обыграло "Шахтер" в Харькове и сократило отставание от лидера до 3-х очков.

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Теги: #флаг ДНР#матч Шахтер - Динамо