Фанаты "Шахтера" сожгли флаг "ДНР" во время матча с "Динамо"
23:04, 14 апреля 2018Футбол
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Соответсвующее фото появилось на странице фанатской группы "Кроты" в твиттере.
Фанаты ультрас донецкого "Шахтера" во время матча 27-го тура чемпионата Украины против "Динамо" сожгли флаг так называемой "ДНР".
Соответсвующее фото появилось на странице фанатской группы "Кроты" в твиттере.
Ранее сообщалось, что "Динамо" во второй раз в сезоне обыграло "Шахтер" в Харькове и сократило отставание от лидера до 3-х очков.
Тут наши парни сожгли тут тряпку одну😈 pic.twitter.com/2ePZCdVSvq— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 14 квітня 2018 р.
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