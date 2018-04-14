"Барселона" установила рекорд чемпионата Испании по количеству матчей без поражений
22:33, 14 апреля 2018Футбол
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Последний раз каталонский клуб проигрывал больше года назад.
REUTERS
«Барселона», которая сегодня в рамках чемпионата Испании обыграла «Валенсию» (2:1), установила новый рекорд национального первенства по количеству беспроиграшных матчей. Каталонцы никому не проигрывают уже в 39 поединках кряду. За историю турнира это лучший показатель.
Последний раз каталонский клуб уступал в чемпионате 8 апреля прошлого года (поражение от «Малаги» - 0:1).
Напомним, что в Лиге чемпионов в этом сезоне "Барселона" успеха не добилась. Накануне «сине-гранатовые» разгромно уступили «Роме» (0:3) и не пробились в полуфинал.
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