"Барселона" установила рекорд чемпионата Испании по количеству матчей без поражений

22:33, 14 апреля 2018
Футбол
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REUTERS

Последний раз каталонский клуб уступал в чемпионате 8 апреля прошлого года (поражение от «Малаги» - 0:1).

Напомним, что в Лиге чемпионов в этом сезоне "Барселона" успеха не добилась. Накануне «сине-гранатовые» разгромно уступили «Роме» (0:3) и не пробились в полуфинал.  

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