"Барселона" установила рекорд чемпионата Испании по количеству матчей без поражений

Последний раз каталонский клуб проигрывал больше года назад.

«Барселона», которая сегодня в рамках чемпионата Испании обыграла «Валенсию» (2:1), установила новый рекорд национального первенства по количеству беспроиграшных матчей. Каталонцы никому не проигрывают уже в 39 поединках кряду. За историю турнира это лучший показатель.

Последний раз каталонский клуб уступал в чемпионате 8 апреля прошлого года (поражение от «Малаги» - 0:1).

Напомним, что в Лиге чемпионов в этом сезоне "Барселона" успеха не добилась. Накануне «сине-гранатовые» разгромно уступили «Роме» (0:3) и не пробились в полуфинал.