Наставник "Динамо" Хацкевич: игра и поведение Гармаша меня полностью устроило

Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды в матче с "Шахтером".

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич после победы над «Шахтером» (1:0) заявил, что он шел на риск, ставя в состав Владимира Шепелева, но этот риск был оправдан. Об этом Хацкевич сказал на пресс-конференции:

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«Для нас вечер добрый. В игре на первый план выходил результат. Больше по игре ничего сказать не могу. Игра и поведение Дениса Гармаша меня сегодня полностью устроили. Позиция Шепелева для него не новая, он просто на ней давно не играл, это был определенный риск. Однако, у него есть креативные качества, он любит играть на атаку, он забил. Так, что риск был оправдан».

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