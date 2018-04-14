Наставник "Динамо" Хацкевич: игра и поведение Гармаша меня полностью устроило
22:15, 14 апреля 2018Футбол
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Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды в матче с "Шахтером".
ФК "Динамо"
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич после победы над «Шахтером» (1:0) заявил, что он шел на риск, ставя в состав Владимира Шепелева, но этот риск был оправдан. Об этом Хацкевич сказал на пресс-конференции:
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«Для нас вечер добрый. В игре на первый план выходил результат. Больше по игре ничего сказать не могу. Игра и поведение Дениса Гармаша меня сегодня полностью устроили. Позиция Шепелева для него не новая, он просто на ней давно не играл, это был определенный риск. Однако, у него есть креативные качества, он любит играть на атаку, он забил. Так, что риск был оправдан».
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