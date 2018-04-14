Наставник "Динамо" Хацкевич: игра и поведение Гармаша меня полностью устроило

22:15, 14 апреля 2018
Футбол
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ФК &quot;Динамо&quot;

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«Для нас вечер добрый. В игре на первый план выходил результат. Больше по игре ничего сказать не могу. Игра и поведение Дениса Гармаша меня сегодня полностью устроили. Позиция Шепелева для него не новая, он просто на ней давно не играл, это был определенный риск. Однако, у него есть креативные качества, он любит играть на атаку, он забил. Так, что риск был оправдан».

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Теги: #матч Шахтер - Динамо#Александр Хацкевич