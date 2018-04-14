Шевченко: болею за "Динамо", хочу поздравить их

Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч "Шахтер" - "Динамо".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу «Динамо» над «Шахтером» (1:0) в Харькове.

«Я болею за «Динамо» и хочу поздравить их с хорошим результатом. Интрига вернулась в чемпионат. Сегодня был интересный футбол, но моментами не было интенсивности на поле.

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Больше всего я смотрел за сборниками. Считаю, что они хорошо себя проявили. Шепелев? Мы на него всегда рассчитываем. Это молодой и перспективный игрок. Я знаю его характеристики. Он провел хороший матч в плане объема работы, забил гол.

Что касается Гармаша, то он как всегда провел хороший матч. Сделал большой объем работы, играл на грани фола, но Денис выглядел очень хорошо. Его можно выделить по этим показателем среди всех игроков «Динамо», – сказал Шевченко в интервью телеканалу «Футбол 1».

Напомним, что после победы "Динамо" отставание киевлян от горняков сократилось всего до трех очков. До завершения чемпионата остается пять туров. В последнем туре "Динамо" будет принимать "Шахтер" в Киеве.