Тренер "Шахтера" Фонсека: мы сами виноваты, "Динамо" было лучше

По мнению Паулу Фонсеки, его подопечные принимали неправильные решения, были медленными и не играли агрессивно.

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в матче против киевского "Динамо" (0:2).

"Прежде всего, хочу поздравить «Динамо». Сегодня они были лучше. У нас практически не получалось играть. После 30-й минуты мы среагировали, создали несколько моментов, могли забить, но «Динамо» хорошо играло в обороне", - отметил Фонсека.

Португальский специалист признал, что «Шахтер» не сыграл на своем уровне.

"Мы не отдали всего себя, чтобы выиграть. Наши решения в начале атак были не лучшими. Пытались разыграть через центр, а нужно было через фланги. Мы сами виноваты, принимали неправильные решения, были медленными, не играли агрессивно. «Динамо» забило и закрылось, и эти зоны было сложно вскрыть после пропущенного гола", - сказал главный тренер горняков.

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Что касается возможных проблем с настроем команды, Фонсека опроверг их.

"Мы готовились как обычно, ничего нового не было. Нам не хватило внимательности. Мы дали «Динамо» забить, после чего они комфортно себя почувствовали в обороне. Никаких отговорок быть не должно. У нас с января были отличные показатели. А сегодня мы должны винить только самих себя по нашей игре. Проиграли, потому что сами виноваты".

Вместо критики судей Фонсека признал, что Тайсон, которого удалили в конце игры заслуживал красной карточки.

"Тайсон сам признал, что вел себя не совсем правильно. Хочу поздравить судей – они сегодня работали на высочайшем уровне", – сказал Фонсека в эфире телеканала «Футбол».

После победы "Динамо" интрига в чемпионате обострилась.

"Это будет чемпионат до самого последнего матча. Мы продолжаем идти на первом месте. Верю, что все будет решаться до последней игры", - отметил тренер "Шахтера".