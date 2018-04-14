"Динамо" второй раз в сезоне обыграло "Шахтер" и обострило интригу в борьбе за золото

"Шахтер" был на редкость беззубым в атаке, особенно во втором тайме.

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился центральный матч 27-го тура УПЛ, в котором встречались лидеры украинской Премьер-лиги - "Шахтер" и "Динамо".

Поединок завершился победой киевлян со счетом 1:0.

В первом тайме обе команды показали содержательный атакующий футбол. Особенно активно действовали динамовцы, и именно они повели в счете на 32-й минуте. Все решила ошибка молодого защитника горняков Давида Хочолавы, который потерял мяч недалеко от своих ворот. Владимир Шепелев разобрался в ситуации и технично отправил мяч в дальний угол ворот.

В конце первого тайма "Шахтер" заметно активизировался, и самый реальный момент получил Марлос. Из убойной позиции футболист сборной Украины угодил в перекладину.

Динамовцы вышли на второй тайм с целью удержать победный счет, и им это удалось. До опасных моментов дело практически не доходило. Игра стала жесткой и даже грубой, накал страстей зашкаливал. Уже в компенсированное Тайсон оставил свою команду в меньшинстве.

Таким образом, победа "Динамо" позволила киевлянам приблизиться на расстояние трех очков от "Шахтера". Борьба за чемпионское звание не закончена.

Отметим, что это уже вторая победа "Динамо" над "Шахтером" в трех матчах этого чемпионата. В еще одном поединке была зафиксирована ничья.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо", по которой можно проследить за ходом встречи.