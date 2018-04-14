"Мариуполь" обыграл "Верес" в стартовом матче 27-го тура УПЛ

Матч завершился со счетом 2:0.

В Мариуполе состоялся стартовый поединок 27-го тура УПЛ - ФК "Мариуполь" одержал победу над "Вересом" со счетом 2:0.

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Вячеслав Чурко уже на 3-й минуте дальним ударом открыл счет в матче.

На 61-й минуте Андрей Тотовицкий удвоил преимущество, замкнув головой передачу Игоря Кирюханцева.

Под занавес матча арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, но Роман Карасюк не смог его реализовать - Евгений Гальчук отбил удар с "точки".

Эта победа стала первой для мариупольского клуба за последние 5 матчей в УПЛ, ранее было три поражения и ничья. Команда вернулась на 5-е место в таблице.

«Верес» не может забить в Премьер-лиге на протяжении 5 встреч, последний раз ровенчане забивали 4 марта в ворота «Стали» (1:0).

Напомним, центральный матч тура состоится в Харькове, где "Шахтер" будет принимать "Динамо". Матч начнется в 17.00. УНИАН проведет онлайн-трансляцию классического дерби.