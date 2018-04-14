Украинец Макаренко стал игроком "Андерлехта"

Экс-защитник "Динамо" подписал с брюссельским клубом контракт на 4 года.

Украинский защитник Евгений Макаренко подписал контракт с бельгийским "Андерлехтом", сообщает официальный сайт клуба.

Макаренко подписал с "Андерлехтом" соглашение на четыре года. Переход Макаренко состоится уже по завершении сезона, остаток чемпионата Евгений доиграет в составе своего нынешнего клуба бельгийского "Кортрейка".

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Также официальный сайт "Андерлехта" сообщает, что к Макаренко проявляли интересы два клуба, представляющих топ-5 немецкой Бундеслиги. Однако в конечном итоге Макаренко решил перейти именно в "Андерлехт".

Макаренко выступает за "Кортрейк" с апреля прошлого года, перейдя на правах свободного агента. До этого он на протяжении четырех сезонов защищал цвета "Динамо", однако не закрепился в качестве основного игрока команды.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 29 поединках за "Кортрейк" во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.

"Андерлехт" - самый титиулованный клуб Бельгии (33 национальных титула за историю).