Онлайн-трансляция "Шахтер" - "Динамо" - 0:1: УПЛ, 27-й тур

В Харькове проходит матч грандов украинской Премьер-лиги.

Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" проходит поединок 27-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Шахтер" - "Динамо".

В турнирной таблице команды разделяет не так много - всего 6 очков (у горняков - 63, у киевлян - 57). Однако учитывая близость финиша сезона, любой результат серьезно повлияет на расклад в чемпионской гонке.

В статусе явного фаворита находится "Шахтер", победа которого практически сведет к нулю шансы "Динамо" - 9-очковый отрыв за оставшиеся пять туров отыграть будет нереально. Команда Паулу Фонсеки в матчах УПЛ в 2018 году не только ни разу не проиграла и не потеряла ни одного очка, но пока и ни разу не пропустила.

"Динамо" при этом необходимо будет атаковать и полагаться на хорошую форму 20-летнего Виктора Цыганкова: правый полузащитник за последнее время превратился в настоящего лидера "Динамо". Во всех шести поединках Премьер-лиги, в которых он принял участие в этом году, Цыганков не уходил с поля без забитого мяча.

Обе команды имеют проблемы с составом. Если горняки Степаненко и Бутко успели восстановиться, то отсутствие Бернарда ослабит "Шахтер". То же самое можно сказать и про динамовца Шапаренко, у которого повреждение ключицы. Без него средняя линия "Динамо" много потеряет в креативности.

Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется в Харькове в 17.00.

Добрый день!

Стали известны стартовые составы.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Хочолава, Бутко, Фред, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Феррейра.

Запасные: Шевченко, Ордец, Додо, Зубков, Коваленко, Дентиньо, Кайоде.

«Динамо»: Бойко, Пиварич, Бурда, Шабанов, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Вербич, Гармаш, Цыганков, Беседин.

Запасные: Рудько, Морозюк, Мораес, Гонсалес, Ротань, Миколенко, Мбокани.

Солистка Харьковского национального театра оперы и балета Юлия Антонова исполнила акапелло гимн Украины.

Все готово к началу матча!

1. Игроки Шахтера начинают матч с центра поля.

2. Цыганков прорвался по центру и пробил - удар заблокировал защитник.

3. Горняки ответили своей атакой. Степаненко пробил издали - мяч прошел недалеко от нижнего угла.

5. Опасный простерл в исполнении Бутко в центр вратарской, Феррейра в борьбе с защитниками пробил по воротам... рукой. За такое поведение арбитр Труханов наградил аргентинца желтой карточкой.

7. Угловой динамовцев. Цыганков подал, мяч нашел голову Кендзеры, и горняков спасла перекладина!!!

10. Опаснейший момент у Марлоса! Хавбек "Шахтера" прицельно бил в дальний угол, и мяч прошел в сантиметрах от штанги!!!

15. Степаненко сделал очень точную передачу вперед на выход Феррейры, но у аргентинца фиксируют небольшой офсайд.

17. Вербич сфолил в центре поля на Марлосе. Гармаш включил эмоции и потолкался с кем-то из горняков.

22. 100-процентный голевой момент у Динамо!!! Цыганков прорвался по правому флангу и с лицевой линии вырезал мяч на "пяточок" Беседину. Тот буквально с двух метров не смог забить!!! После удара головой мяч прошел рядом со штангой!

25. Ответ Шахтера. Горняки получили право на угловой, но Динамо вновь отвело игру от своих ворот.

27. Динамовцы провели серию ударов, но ни одному не удалось достичь даже рук Пятова, мячом завладели горняки.

29. Гармаш прихватил Тайсона в центре поля. Штрафной.

32. ГОООООЛ! 0:1!!!!

33. Хочолава потерял мяч в простой ситуации, тут же включился Шепелев, который метров с 20-ти нанес разящий удар в дальний угол - Пятов был бессилен. "Динамо повело в счете!

34. Снова сработала связка Бутко - Феррейра. Удар аргентинского форварда был опасным, но немного неточным.

35. Динамовцы разыграли угловой, но потеряли мяч.

36. Гармаш снова нарушил правила - штрафной для Шахтера.

37. Ракицкий решил не бить, а навесил на партнера. Задумка не удалась.

39. Марлос!!!! Из убойной позиции игрок вогнал мяч в перекладину!!!!

40. Кто-то из защитников Динамо вынес мяч с линии ворот. Шахтер активизировался и давит!

42. Удара Алана Патрика после симпатичной двухходовки - немного мимо!

43. Контратака Динамо. Вербич сыграл на Беседина, того опередил Ракицкий, выбив мяч в подкате.

Конец первого тайма. Команды показали 45 минут очень качественного и зрелищного футбола.

ПЕРЕРЫВ

46. Начался второй тайм. Динамо разыграло с центра.

47. Уже в самом начале Буяльскому разбили нос. Врачи Динамо оказывают помощь полузащитнику.

54. Гармаш получил предупреждение, котороеуже давненько напрашивалось...

55. А теперь желтая - Ракицкому, который опасно сфолил как раз-таки против Гармаша. Второй тайм начался жестко.