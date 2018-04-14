Матч "Шахтер" - "Динамо": где смотреть

12:49, 14 апреля 2018
Футбол
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shakhtar.com

Специализированный канал "Футбол 2" покажет игру в прямой трансляции начиная с 16.55.

Как сообщал УНИАН, по мнению букмекеров, фаворитом матча является номинальный хозяин поля "Шахтер". За текстовой онлай-трансляцией игры следите на нашем сайте.

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Теги: #матч Шахтер - Динамо