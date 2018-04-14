Матч "Шахтер" - "Динамо": где смотреть
12:49, 14 апреля 2018Футбол
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Поединок двух лучших украинских клубов покажут на специализированном футбольном телеканале.
shakhtar.com
Сегодня в рамках 27-го тура чемпионата Украины состоится поединок "Шахтер" - "Динамо". Матч в Харькове начнется в 17.00.
Специализированный канал "Футбол 2" покажет игру в прямой трансляции начиная с 16.55.
Как сообщал УНИАН, по мнению букмекеров, фаворитом матча является номинальный хозяин поля "Шахтер". За текстовой онлай-трансляцией игры следите на нашем сайте.
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