"Бавария" объявила имя тренера, который возглавит команду в следующем сезоне

15:36, 13 апреля 2018
Футбол
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Нико Ковач / твиттер &quot;Баварии&quot;

Об этом сообщил официальный твиттер немецкого клуба.

Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич в эфире клубного телевидения заявил, что контракт вступит в силу 1 июля 2018 года.

Накануне «Бавария» согласовала с хорватским специалистом контракт на три года.

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Ранее появилась информация, что «Бавария» выплатила за Ковача «Айнтрахту» отступные в размере 2,2 миллионов евро.

Вместе с Нико Ковачем в Мюнхен переберется его брат и ассистент 44-летний Роберт Ковач.

В сезоне-2016/17 «Айнтрахт» под руководством Нико Ковача занял 11-е место в Бундеслиге, а сейчас идет на пятой позиции, имея в активе 46 очков.

Сейчас мюнхенскую "Баварию" возглавляет 72-летний Юпп Хайнкес, который недавно стал самым возрастным наставником в истории, выигрывавшим Бундеслигу.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" получила соперника

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Теги: #Бавария#Нико Ковач