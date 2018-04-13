"Бавария" объявила имя тренера, который возглавит команду в следующем сезоне

Самый титулованный клуб Германии возглавит нынешний тренер "Айнтрахта" Нико Ковач.

«Бавария» официально подтвердила, что Нико Ковач со следующего сезона станет главным тренером команды.

Об этом сообщил официальный твиттер немецкого клуба.

Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич в эфире клубного телевидения заявил, что контракт вступит в силу 1 июля 2018 года.

Накануне «Бавария» согласовала с хорватским специалистом контракт на три года.

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Ранее появилась информация, что «Бавария» выплатила за Ковача «Айнтрахту» отступные в размере 2,2 миллионов евро.

Вместе с Нико Ковачем в Мюнхен переберется его брат и ассистент 44-летний Роберт Ковач.

В сезоне-2016/17 «Айнтрахт» под руководством Нико Ковача занял 11-е место в Бундеслиге, а сейчас идет на пятой позиции, имея в активе 46 очков.

Сейчас мюнхенскую "Баварию" возглавляет 72-летний Юпп Хайнкес, который недавно стал самым возрастным наставником в истории, выигрывавшим Бундеслигу.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" получила соперника.