"Бавария" объявила имя тренера, который возглавит команду в следующем сезоне
«Бавария» официально подтвердила, что Нико Ковач со следующего сезона станет главным тренером команды.
Об этом сообщил официальный твиттер немецкого клуба.
Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич в эфире клубного телевидения заявил, что контракт вступит в силу 1 июля 2018 года.
Накануне «Бавария» согласовала с хорватским специалистом контракт на три года.
Читайте также"Бавария" в шестой раз подряд завоевала титул чемпиона Германии
Ранее появилась информация, что «Бавария» выплатила за Ковача «Айнтрахту» отступные в размере 2,2 миллионов евро.
Вместе с Нико Ковачем в Мюнхен переберется его брат и ассистент 44-летний Роберт Ковач.
В сезоне-2016/17 «Айнтрахт» под руководством Нико Ковача занял 11-е место в Бундеслиге, а сейчас идет на пятой позиции, имея в активе 46 очков.
Сейчас мюнхенскую "Баварию" возглавляет 72-летний Юпп Хайнкес, который недавно стал самым возрастным наставником в истории, выигрывавшим Бундеслигу.
Как сообщал УНИАН, в полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" получила соперника.