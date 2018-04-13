Цыганков подписал новый контракт с "Динамо" сроком на 5 лет

14:52, 13 апреля 2018
Футбол
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твиттер ФК &quot;Динамо&quot;

Новое соглашение рассчитано на 5 лет. Об этом сообщил твиттер ФК "Динамо".

Цыганков провел за «Динамо» 61 матч, забил 20 голов и сделал 16 голевых передач. Стоит добавить, что на днях Виктор Цыганков был признан лучшим игроком чемпионата Премьер-лиги в марте.

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Теги: #Динамо Киев#Виктор Цыганков