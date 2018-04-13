Цыганков подписал новый контракт с "Динамо" сроком на 5 лет
14:52, 13 апреля 2018Футбол
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Лучший игрок "Динамо" весенней части сезона продлил свои отношения с клубом.
твиттер ФК "Динамо"
Полузащитник Виктор Цыганков подписал новый контракт с киевским "Динамо".
Новое соглашение рассчитано на 5 лет. Об этом сообщил твиттер ФК "Динамо".
Цыганков провел за «Динамо» 61 матч, забил 20 голов и сделал 16 голевых передач. Стоит добавить, что на днях Виктор Цыганков был признан лучшим игроком чемпионата Премьер-лиги в марте.
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