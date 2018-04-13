В августе Киев примет чемпионат Европы по мини-футболу

За право принять турнир Киев победил достойных противников - Астану, Москву и Варшаву.

В августе в Киеве состоится чемпионат Европы по мини-футболу. Соревнования пройдут 12-18 августа на острове Долобецкий в парке «Город спорта».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Согласно поручению первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, город начал подготовку к чемпионату. В частности, профильным департаментам поручено составить комплексный организационный план действий, согласовать проектно-сметную документацию.

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«Киев уже получил статус «футбольного города», поэтому необходимо задействовать все ресурсы, чтобы провести и этот чемпионат на высоком уровне. Ведь 25 стран Европы будут транслировать это событие на телевидении - и чемпионат Европы по мини-футболу еще раз продемонстрирует положительный имидж нашего города и Украины на мировой арене», - прокомментировал Поворозник.

В КГГА напоминают, что в феврале 2018 года Генеральная ассамблея Европейской федерации мини-футбола приняла решение о том, что в 2018 году Киев будет принимать чемпионат Европы по мини-футболу. Киев победил достойных противников - Астану, Москву и Варшаву. Как отмечается в сообщении мэрии Киева, прежде всего, благодаря созданию при поддержке столичной мэрии комфортной футбольной базы на Долобецком острове.

Добавим, что мини-футбол – это игра на открытом стадионе с синтетическим покрытием размером 30х50 м. В каждой команде по пять полевых игроков плюс вратарь.