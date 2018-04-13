"Арсенал" и "Атлетико" сыграют в полуфинале Лиги Европы

13:25, 13 апреля 2018
Футбол
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&quot;Динамо&quot; узнало соперника по следующему раунду Лиги Европы / uefa.com uefa.com

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

"Марсель" — "Зальцбург"

"Арсенал" — "Атлетико"

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Встречи 1/2 финала Лиги Европы намечены на 26 апреля и 3 мая. Финал 16 мая примет французский Лион.

Действующим победителем турнира является "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов пройдет в 14.00 по киевскому времени.

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Теги: #Лига Европы