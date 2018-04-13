"Арсенал" и "Атлетико" сыграют в полуфинале Лиги Европы
13:25, 13 апреля 2018Футбол
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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.
uefa.com
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
"Марсель" — "Зальцбург"
"Арсенал" — "Атлетико"
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Встречи 1/2 финала Лиги Европы намечены на 26 апреля и 3 мая. Финал 16 мая примет французский Лион.
Действующим победителем турнира является "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов пройдет в 14.00 по киевскому времени.
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