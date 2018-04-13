Президент итальянской "Ромы" оштрафован на 450 евро за купание в городском фонтане Рима

Президент "Ромы" Джеймс Палотта бурно отпраздновал вместе с фанатами клуба победу над "Барселоной" в Лиге чемпионов.

Президент итальянской «Ромы» Джеймс Палотта, бурно отпраздновавший вместе с фанатами клуба победу над испанской «Барселоной» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выход команды в полуфинал турнира, подвергся штрафу со стороны городских властей Рима.

Об этом сообщает Il Messaggero.

Причиной тому стало купание босса «Ромы» в одном из городских фонтанов Рима. Подбадриваемый фанатами, Палотта с головой окунулся в фонтан на Пьяца-дель-Пополо. По итогам ночных гуляний фанатами «Ромы» этому и другим фонтанам столицы был нанесен ущерб, и власти города приняли решения оштрафовать Палотту на 450 евро.

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Президент «Ромы» уже принес свои извинения с вязи с произошедшим, объяснив свое поведение эмоциями. «Я пребывал в невиданной эйфории. Это была фантастическая ночь и невероятные эмоции», — сказал Палотта, добавив, что выделит сумму, необходимую на восстановление поврежденных фонтанов.

Напомним, в минувший вторник "Рома" сенсационно выбила "Барселону" из розыгрыша Лиги чемпионов и впервые вышла в полуфинал этого турнира.