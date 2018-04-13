Во время футбольного матча в Сомали произошел теракт: есть погибшие

10:39, 13 апреля 2018
Футбол
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Иллюстрация REUTERS

"Пять футбольных фанатов погибли, восемь пострадали. Скорее всего, число погибших вырастет, так как состояние нескольких раненых оценивается как критическое", - цитирует источник комиссара города Херси Барре Дже.

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По словам комиссара, на трибунах для особо важных гостей было заложено самодельное взрывное устройство.

Футболисты в результате взрыва не пострадали.

По версии полиции, к инциденту причастна радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" (Движение молодых моджахедов), которая имеет тесную связь с террористической организацией "Аль-Каида".

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Теги: #теракт#Сомали