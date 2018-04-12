"Зальцбург" разгромил "Лацио" и вышел в полуфинал Лиги Европы
23:59, 12 апреля 2018Футбол
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Потенциальными соперниками римлян стали "Арсенал", "Атлетико" и "Олимпик".
"Зальцбург" переиграл "Лацио" и вышел в полуфинал ЛЕ / Reuters
В Европе завершились матчи 1/4 финала Лиги Европы, в центральном из которых "Зальцбург" разгромил "Лацио".
Матч завершился со счетом 4:1, а двухматчевое противостояние закончилось со счетом 6:5 в пользу австрийского клуба, сообщает официальный сайт соревнований.
Лига Европы. 1/4 финала.
"Зальцбург" - "Лацио" - 4:1 (общий счет - 6:5)
"Олимпик" - "Лейпциг" - 5:2 (5:3)
"Спортинг" - "Атлетико" - 1:0 (1:2)
ЦСКА - "Арсенал" - 2:2 (3:6)
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