"Зальцбург" разгромил "Лацио" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Потенциальными соперниками римлян стали "Арсенал", "Атлетико" и "Олимпик".

В Европе завершились матчи 1/4 финала Лиги Европы, в центральном из которых "Зальцбург" разгромил "Лацио".

Матч завершился со счетом 4:1, а двухматчевое противостояние закончилось со счетом 6:5 в пользу австрийского клуба, сообщает официальный сайт соревнований.

Лига Европы. 1/4 финала.

"Зальцбург" - "Лацио" - 4:1 (общий счет - 6:5)

"Олимпик" - "Лейпциг" - 5:2 (5:3)

"Спортинг" - "Атлетико" - 1:0 (1:2)

ЦСКА - "Арсенал" - 2:2 (3:6)