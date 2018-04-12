Михайленко: У «Динамо» есть хорошие игроки, чтобы не бояться играть с «Шахтером» на равных

Тренер «Днепр-1» сделал прогноз на главный матч весны в украинском футболе

Главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко, который в бытность игрока провел больше 100 матчей в составе киевского «Динамо» дал прогноз на матч столичной команды против "Шахтера".

Матч против «Шахтера» в 27 туре чемпионата Украины станет проверкой для молодых футболистов столичной команды, заявил Михайленко в интервью XSPORT.ua.

"Прежде всего, ожидаю хорошей открытой игры, не закрытой. Обе команды сейчас в хорошем состоянии. «Шахтер», само собой, но «Динамо» тоже играет с удовольствием, создает моменты", - начал Михайленко.

На вопрос о том, успели ли игроки «Динамо» перед очной встречей уже набрать форму и выровняться с «Шахтером», заметил: "Сейчас в чемпионате Украины есть две команды, которые явно выделяются. Прежде всего, наверное, по набору футболистов. Среди тех команд, которые еще есть, то «Заря» растеряла кучу игроков и не может составить конкуренцию «Динамо» и «Шахтеру» в нынешнем своем состоянии. Поэтому, судить о том, насколько «Динамо» набрало форму можно будет как раз по этой игре с «Шахтером».

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А на вопрос о том, есть ли у защиты «Динамо» рычаги чтобы сдержать атакующую линую «Шахтера», отметил: "Думаю, будет тяжело, если будут высокие скорости. Мне кажется, что шансы в этом матче киевляне должны искать именно в своей игре, в атакующей, не бояться играть и не закрываться. «Динамо» обладает хорошим набором футболистов, чтобы не бояться играть с «Шахтером» на равных. И другой момент: мне кажется, что эта игра будет тестом для молодых футболистов киевлян. У них, думаю, еще есть немного боязнь «Шахтера» и эта игра им может дать много в психологическом плане. Если будет хорошая игра со стороны «Динамо», то она может стать перешагиванием через определенный рубеж, через себя.

Если «Шахтер» имеет сформировавшийся состав, то киевляне все еще в поисках. Очень рассчитываю на то, что молодые футболисты «Динамо», которым выдают много авансов, себя проявят в полной красе".

Накоец, на вопрос, что конкретно «Динамо» может противопоставить «Шахтеру», который на бумаге выглядит сильнее, ответил: "Мне кажется, что атлетизм, потому что «Динамо» – это очень физически сильная команда даже по европейским меркам. Прежде всего, атлетизм, потому что в технике киевляне будут уступать. Во всяком случае, это бросается в глаза. Плюс, мне кажется, что в структуре «Шахтер» более сформировавшийся, у «Динамо» еще нет такой отлаженной игровой структуры".

"Я думаю, что будет 1:1, а забьют Факундо Феррейра и Виктор Цыганков", - подытожил Михайленко.

Один из самых важных поединков весны состоится 14 апреля в Харькове на стадионе «Металлист». Начало игры в 17:00.

Любопытно, что после встречи с «горняками» киевляне встретятся как раз с «Днепром-1» в полуфинале Кубка Украины.