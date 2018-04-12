"Шахтер" - "Динамо": в Харькове будет огонь

Организаторы матча раскрыли тайны проведения околофутбольных мероприятий вокруг центрального матча весенней части чемпионата.

Донецкий "Шахтёр" готовит насыщенную развлекательную программу для всех болельщиков, которые посетят украинское Классико.

"Горняки" рассчитывают, что любители футбола придут на стадион заблаговременно, поскольку уже за несколько часов до матча начнёт свою работу специальная фан-зона, расположенная возле южной трибуны ОСК "Металлист", сообщает Террикон.

Гостей будут развлекать музыкальная группа Rebel Yell, а также MC Заряд, который готовит для всех желающих футбольные конкурсы и викторины с памятными призами. Кроме того, приятным сюрпризом станет и фото-/видеозона Slowmotion - посетители матча "Шахтёр" - "Динамо" смогут обзавестись яркими и необычными снимками.

Болельщикам не дадут соскучиться и в чаше стадиона. Праздничный ритм задаст DJ Fed, а школа танцев All Stars порадует массовой хореографией. Но самое интересное начнётся буквально перед стартовым свистком. Выход команд будет сопровождаться уникальным для нашей Премьер-лиги пиротехническим шоу - огненные пушки установят вокруг всего поля. После чего Юлия Антонова, солистка Харьковского национального театра оперы и балета, вживую исполнит национальный гимн Украины. Словом, перформанс будет под стать ключевой игре всего чемпионата.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится на ОСК "Металлист" 14 апреля. Билеты на дерби можно купить на официальном сайте ФК "Шахтер" или в мобильном приложении от донецкого клуба со скидкой 20%..