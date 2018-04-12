"Шахтер" - "Динамо": в Харькове будет огонь

12:52, 12 апреля 2018
Футбол
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Организаторы матча &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot; готовят сюрпризы для болельщиков / facebook.com/fcshakhtar

"Горняки" рассчитывают, что любители футбола придут на стадион заблаговременно, поскольку уже за несколько часов до матча начнёт свою работу специальная фан-зона, расположенная возле южной трибуны ОСК "Металлист", сообщает Террикон.

Гостей будут развлекать музыкальная группа Rebel Yell, а также MC Заряд, который готовит для всех желающих футбольные конкурсы и викторины с памятными призами. Кроме того, приятным сюрпризом станет и фото-/видеозона Slowmotion - посетители матча "Шахтёр" - "Динамо" смогут обзавестись яркими и необычными снимками.

Болельщикам не дадут соскучиться и в чаше стадиона. Праздничный ритм задаст DJ Fed, а школа танцев All Stars порадует массовой хореографией. Но самое интересное начнётся буквально перед стартовым свистком. Выход команд будет сопровождаться уникальным для нашей Премьер-лиги пиротехническим шоу - огненные пушки установят вокруг всего поля. После чего Юлия Антонова, солистка Харьковского национального театра оперы и балета, вживую исполнит национальный гимн Украины. Словом, перформанс будет под стать ключевой игре всего чемпионата.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится на ОСК "Металлист" 14 апреля. Билеты на дерби можно купить на официальном сайте ФК "Шахтер" или в мобильном приложении от донецкого клуба со скидкой 20%..

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Теги: #Шахтер - Динамо