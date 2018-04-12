Игрок "Шахтера" Ордец: шесть очков - это не отрыв от "Динамо"

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Иван Ордец ждет зрелищного поединка со столичной командой

Предстоящий матч в Харькове против Динамо может стать 100-м для защитника Шахтера Ивана Ордеца в рамках Премьер-лиги.

О возможном юбилее, очковом отрыве от киевлян, а также подготовке к субботнему класико защитник сборной Украины рассказал в интервью КОМАНДЕ1.

"Много было важных матчей и громких побед. Всегда приятно обыгрывать киевское Динамо. Если же в целом говорить о карьере, то самые помятные победы над Манчестер Сити и Наполи в Лиге чемпионов нынешнего сезона", - начал Ордец.

А на вопрос, какое из противостояний с Динамо запомнилось больше всего, заметил: "Матч, когда мы во Львове обыграли киевлян со счетом 3:0. В том поединке Шахтер показал классный футбол".

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Шахтер после зимнего перерыва одержал шесть побед в шести матчах, при этом, не пропустив ни одного мяча. На вопрос о том, в чем секрет такой невероятной формы вашей команды, Ордец замечает: "Это все работа на тренировках. Тренерский штаб просит внимательнее играть в обороне, потому как в первой части сезона мы пропускали голы, в которых сами виноваты, допускали простейшие ошибки. На сборах мы все проанализировали, сделали выводы и старались исправлять недочеты в контрольных матчах. Слава Богу, у нас это пока неплохо получается. Надеюсь, столь уверенно будем играть и дальше".

А на предположение о том, что остановить Шахтер сейчас может только Динамо, отметил: "Не согласен. На первом этапе чемпионата у нас был ряд сложных матчей. Серьезное сопротивление оказала та же Сталь, здорово упиралась Ворскла. Эти команды хорошо действуют в обороне, неплохо выбегают в контратаки и находят свои моменты. Если говорить о второй части соревнований, то отмечу Верес и Зарю, и с Мариуполем у нас была непростая игра. Я бы не сказал, что мы очень легко всех обыгрываем. Сейчас в каждом матче победы даются непросто".

"Отрыв не имеет значения. Понятно, что, когда у тебя есть солидное преимущество перед конкурентом, ты чувствуешь себя более уверенно и раскрепощено. Но шесть очков — это не отрыв от Динамо. Даже если мы победим в субботу, это еще не будет значить, что борьба за золотые медали закончена", - резюмировал Ордец.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове, 14 апреля. Начло игры на ОСК "Металлист" - в 17.00.