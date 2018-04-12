«Шахтер» vs «Динамо»: битва грандов с явным фаворитом

УНИАН сравнил обе команды накануне очного матча по линиям и выявил явное преимущество донецкой команды практически во всех компонентах. Конечно, игра может пойти по совершенно любому сценарию. Но пока, чисто теоретически, «Шахтер» является явным фаворитом предстоящего матча. Что, кстати, подтверждают и специалисты, ветераны двух команд, тренеры, а также аналитики букмекерских контор.

Напомним, матч «Шахтер» - «Динамо» состоится субботу, 14 апреля, в Харькове на ОСК «Металлист». Начало игры – в 17.00.

Вратари: Андрей Пятов – Денис Бойко

Довольно сложно сравнивать лучшего украинского голкипера последнего десятилетия с вратарем, который, в свое время, подавал большие надежды, но два последних года провел без игровой практики. Во многом, в киевское «Динамо» Денис Бойко попал случайно. Если бы основной голкипер осени-2017 Георгий Бущан не получил травму на зимних сборах, никакого Бойко в «Динамо» не позвали бы. Но нужно было срочно латать дыры, потому Дениса в авральном порядке вызвали из турецкого «Бешикташа» (Стамбул) на правах аренды.

Он сразу стал первым номером «Динамо», но назвать его игру выдающейся было бы большим преувеличением. На протяжении всей карьеры Бойко сопровождает репутация голкипера, отлично действующего на линии, но совершающего «ляпы» на выходах. Другими словами, стабильности ему явно не хватает. Возможно, сказывается и неопределенность с будущим. Где Бойко окажется летом, наверное, пока не знает даже он сам.

Тем не менее, переход в «Динамо», пускай и всего лишь на полгода — большая удача для Бойко. После того, как вратарь оказался в «Бешикташе», на протяжении двух лет он практически не играл. Аренда в испанскую «Малагу» тоже оказалась неудачной. Зато в «Динамо» он получает постоянную игровую практику, и это уже хорошо. По крайней мере, мы вспомнили, что такой голкипер есть, и увидели его в деле.

Другое дело — Андрей Пятов. Он лучший голкипер Украины прямо сейчас, причем, с огромным отрывом от конкурентов. Буквально два дня назад, Пятов уже в четвертый раз продлил контракт с «Шахтером», что говорит о большом доверии со стороны клуба. Довольно сложно представить, что в ближайшие пару лет кто-то может вытеснить его с места номер один. К тому же Пятов уже не раз говорил, что не прочь отыграть в «Шахтере» до окончания карьеры.

Защита

И здесь сравнение не в пользу «Динамо». Центр обороны и вовсе превратился в одно из самых уязвимых мест киевлян при Александре Хацкевиче. Зимой команду покинул Вида – безусловный лидер обороны последних лет. Казалось, теперь таковым станет Хачериди. Но у него случился непонятный конфликт с тренерским штабом, когда Евгений отказался выходить на замену в ответной игре против итальянского «Лацио» в Лиге Европы. Тем более странно, что при всех возможных внутренних неурядицах, игрок дошел до того, что не усилил свою команду в еврокубке, где имел шанс «засветиться» и изменить свою карьеру. После этого Хачериди в майке «Динамо» на поле не появлялся. А, может, и не появится — летом у него заканчивается контракт.

Еще одна потеря — получивший травму Кадар. С уходом Виды он стал игроком стартового состава и проявлял себя достаточно неплохо. Но травма случилась очень невовремя, еще пару недель венгерский защитник проведет на больничном.

В результате, совершенно неожиданно основной парой центральных защитников «Динамо» стали Никита Бурда и Артем Шабанов. Первый уже давно числится в перспективных, а второй только зимой перешел в «Динамо» из донецкого «Олимпика». Естественно, такая парочка — это «бомба» в собственном огороде. От нее можно ждать подвоха в любую секунду.

Не стоит забывать, что в ближайшем резерве числятся Пантич и Самбрано, но они не выдерживают конкуренции даже с Бурдой и Шабановым. Это много говорит о селекции киевского клуба и заставляет еще не раз задавать самим себе риторический вопрос: кто работает в «Динамо»?

На флангах обороны в последнее время достаточно стабильно выступают Кендзера и Пиварич, но их уровень не более, чем добротный.

С другой стороны поля, класс того же Исмаили на порядок выше, и дебютный вызов в сборную Бразилии это подтверждает. Несмотря на зимнее приобретение бразильца Додо, не выпадает из стартового состава и Богдан Бутко. И хотя ему еще далеко до той планки, которую на этой позиции ранее установил Дарио Срна, прогресс Бутко все равно очевиден.

А вот в центре обороны у Фонсеки четыре практически равноценных исполнителя – Ракицкий, Ордец, Кривцов и Хочолава. Жаль только, что кто-то из них постоянно находится в лазарете. Впрочем, оборона «Шахтера» не теряет в качестве, вне зависимости от того, кто из этой четверки выходит на поле.

Полузащита

В заявке «Динамо» числится много полузащитников, но все они примерно одного уровня. А вот у «Шахтера» есть явные лидеры и те, кто заметно им уступает.

Тот же Фред – самый ценный игрок УПЛ прямо сейчас. Наверняка, ближайшим летом он покинет «Шахтер», причем покинет за большие деньги. В распоряжении Хацкевича футболиста такого масштаба просто нет. Или Тарас Степаненко – лучший опорник чемпионата Украины. В «Динамо» на этой позиции могут сыграть Шепелев, Ротань или Корзун. Но это даже близко не уровень сегодняшнего Степаненко.

Марлоса и Тайсона нужно сравнивать с Цыганковым и Вербичем, который после непродолжительной адаптации вытеснил из основы Дерлиза Гонсалеса. Пожалуй, только на этих позициях динамовцы не проигрывают своим донецким коллегам. Конечно, Цыганков и Вербич хуже оснащены технически — в этом компоненте бразильцы впереди планеты всей. Но вингеры «Динамо», особенно при Хацкевиче, заточены на совсем другую игру. И тот же Цыганков проявляет себя в ней максимально хорошо. Сегодня именно он является главным атакующим игроком «Динамо». Его даже можно назвать лидером команды, неслучайно Хацкевич доверил ему капитанскую повязку. Пока что 20-летний футболист доверие оправдывает.

Нападение

Главным форвардом «Шахтера» на безальтернативной основе остается аргентинец Факундо Ферейра. Он проводит прекрасный сезон и забивает практически в каждом матче на внутренней арене. Проблема в том, что летом у него заканчивается контракт, и он близок к тому, чтобы покинуть «Шахтер». Но это будет потом, а пока что Факундо на голову превосходит всех коллег по амплуа на этой позиции в УПЛ.

У Хацкевича в последнее время основным стал Артем Беседин. Он даже прервал голевую засуху и забил несколько мячей. Беседин вытеснил из состава Мораеса, Мбокани и не пускает туда Хлёбаса. Впрочем, одно дело — выиграть внутреннюю конкуренцию, и совершенно иное — стать эффективным наконечником атак для своей команды. Беседин пока таковым не стал, ему явно не хватает стабильности.

Скамейка запасных

А вот здесь преимущество у «Динамо». Дело в том, что в распоряжении Хацкевича где-то 16-18 примерно равнозначных футболистов, которые могут менять друг друга почти безболезненно. О том, что на позицию форварда претендуют четыре человека, сказано выше. Такая же конкуренция и за места в середине поля (есть еще травмированный Сидорчук). На флангах атаки Цыганкова и Вербича могут заменить Дерлиз и Морозюк. В общем, людей Хацкевичу хватает, им бы еще мастерства побольше.

А вот у Фонсеки выкристаллизовался практически стопроцентный стартовый состав, и любая потеря ведет к потере качества. Скажем, игрока, равноценного Бернарду, для стартового состава не нашлось. Тот же Дентиньо своему соотечественнику заметно уступает. Получается, что усилить игру со скамейки запасных Фонсеке практически некем. И если что-то идет не по плану, у «Шахтера» очень мало ресурсов, чтобы повлиять на ход игры.

Главный тренер

Между Хацкевичем и Фонсекой две большие разницы. Для белоруса тренерский мостик «Динамо» – своеобразный электрический стул. Каждая неудача приближает его к отставке. Каждый удачный матч укрепляет позиции. И самое главное, Хацкевич хочет удержаться на этом месте. А вот Фонсека не сильно за свой пост и держится. Летом у него истекает контракт с «Шахтером», и португалец не прочь попробовать себя на более высоком уровне. Тем более, предложений у него хватает. Предложение от «Шахтера», который желает сохранить этого специалиста, только одно из них. Фонсека не спешит с ответом, и это создает достаточно нервозную ситуацию внутри клуба. Все-таки, «Шахтер» - солидный клуб и так работать не привык. Здесь все спланировано заранее. А так, получается, что ситуация с главным тренером разрешится только летом. И «Шахтер» вынужден ждать.

Кстати, в этом смысле никак нельзя назвать неожиданным визит Мирчи Луческу, который побывал в Украине и посетил киевский офис компании Рината Ахметова СКМ. Румынский специалист, значительную часть своей карьеры посвятивший клубу из Донецка, может уже летом вернуться в команду после относительных неудач с российским «Зенитом» и сборной Турции. Тем более, руководство «Шахтера» официально подтвердило факт визита Луческу.

Что касается сравнения уровня специалистов, которые ныне возглавляют команды – Фонсеки и Хацкевича - здесь, как и в случае с вратарями, сравнивать абсолютно нечего. Пока один из них выбирает между разнообразными предложениями из самых разных стран, второй мечтает как можно дольше продержаться в «Динамо». В сборной Беларуси у Хацкевича не получилось, работу в «Динамо» однозначно комментировать сложно. Но, в любом случае, после «Динамо» он может пойти только на понижение, в то время как для Фонсеки переезд в любой из топ-чемпионатов будет шагом вперед.

Кирилл Стадниченко