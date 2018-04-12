Виталий Кличко представит Киев на церемонии жеребьевки 1/2 Лиги чемпионов УЕФА в Ньоне

Жеребьевка самого престижного еврокубка состоится в пятницу, 13 апреля.

Мэр Киева Виталий Кличко представит украинскую столицу, как город проведения финала Лиги чемпионов-2018.

Он примет участие в церемонии жеребьевки 1/2 турнира, которая состоится 13 апреля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Проводить процедуру самого жеребьевки руководителям УЕФА будет помогать посол финала Лиги чемпионов в Киеве, легендарный украинский футболист, ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, а также экс-капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти.

Мэр столицы Виталий Кличко надеется, что Киев посетят более 100 тысяч туристов, которые приедут именно на финал Лиги чемпионов. К этому событию для болельщиков в городе будет открыто несколько фан-зон.

Как неоднократно заявлял Виталий Кличко, опыт проведения, в частности, «Евровидение» в 2017 году показал, что Киев способен организовывать крупные международные события на высоком уровне.

Начнется жеребьевка в 14:00 по киевскому времени. Транслировать событие будут ведущие европейские спортивные каналы. В Украине официальную церемонию покажет канал «Футбол-1». Первые матчи 1/2 финала состоятся 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

Финал главного европейского клубного футбольного турнира состоится 26 мая на НСК «Олимпийский» в Киеве.