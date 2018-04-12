Букмекеры оценили вероятность драки в матче "Шахтер" - "Динамо"

14:08, 12 апреля 2018
Футбол
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Букмекеры оценили вероятность драки в матче &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot; / пресс-служба ФК «Шахтер»

Одним из вариантов на сайте букмекерской компании «Фаворит» предлагается поставить на драку футболистов с использованием кулаков или ног. Коэффициент такой ставки - 15,0.

С таким же коэффициентом оценивается удаление главного тренера любой из команд.

Среди вариантов специальных ставок - отставка главного тренера одной из команд в течение недели после матча. Так, на отставку наставника "Динамо" Хацкевича коэффициент - 13,0, на уход с поста рулевого "Шахтера" Фонсеки - коэффициент 25,0. 

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 14 апреля в Харькове. Начало - в 17.00. 

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Теги: #букмекеры#матч Шахтер - Динамо