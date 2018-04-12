Букмекеры оценили вероятность драки в матче "Шахтер" - "Динамо"

Среди вариантов специальных ставок - отставка главного тренера одной из команд в течение недели после матча.

Букмекеры принимают специальные ставки на матч «Шахтер» – «Динамо», который состоится в ближайшую субботу в Харькове.

Одним из вариантов на сайте букмекерской компании «Фаворит» предлагается поставить на драку футболистов с использованием кулаков или ног. Коэффициент такой ставки - 15,0.

С таким же коэффициентом оценивается удаление главного тренера любой из команд.

Среди вариантов специальных ставок - отставка главного тренера одной из команд в течение недели после матча. Так, на отставку наставника "Динамо" Хацкевича коэффициент - 13,0, на уход с поста рулевого "Шахтера" Фонсеки - коэффициент 25,0.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 14 апреля в Харькове. Начало - в 17.00.