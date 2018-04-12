Букмекеры оценили вероятность драки в матче "Шахтер" - "Динамо"
14:08, 12 апреля 2018Футбол
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Среди вариантов специальных ставок - отставка главного тренера одной из команд в течение недели после матча.
Букмекеры оценили вероятность драки в матче "Шахтер" - "Динамо" / пресс-служба ФК «Шахтер»
Букмекеры принимают специальные ставки на матч «Шахтер» – «Динамо», который состоится в ближайшую субботу в Харькове.
Одним из вариантов на сайте букмекерской компании «Фаворит» предлагается поставить на драку футболистов с использованием кулаков или ног. Коэффициент такой ставки - 15,0.
С таким же коэффициентом оценивается удаление главного тренера любой из команд.
Среди вариантов специальных ставок - отставка главного тренера одной из команд в течение недели после матча. Так, на отставку наставника "Динамо" Хацкевича коэффициент - 13,0, на уход с поста рулевого "Шахтера" Фонсеки - коэффициент 25,0.
Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 14 апреля в Харькове. Начало - в 17.00.
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