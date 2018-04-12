Сборная Украины поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА

В тройке лучших команд мира произошло изменение.

Сборная Украины по футболу сумела подняться на 5 позиций в официальном рейтинге национальных сборных ФИФА. Теперь украинская команда занимает 30-е место.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В первой тройке произошло одно изменение – на одну строчку поднялась Бельгия. Лидировать по-прежнему продолжают немцы, а вторые – бразильцы.

Словакия и Чехия, с которыми подопечные Андрея Шевченко будут соревноваться в Лиге наций, находятся на 29-й и 45-й позициях соответственно. Италия, которая также станет спарринг-партнером нашей команды в 2018 году, опустилась на 20-е место.

Рейтинг ФИФА. Апрель 2018

1 (1). Германия – 1 533 очка;

2 (2). Бразилия – 1 384;

3 (5). Бельгия – 1 346;

4 (3). Португалия – 1 306;

5 (4). Аргентина – 1 254;

6 (8). Швейцария – 1 179;

7 (9). Франция – 1 166;

8 (6). Испания – 1 162;

9 (10). Чили – 1 146;

10 (6). Польша – 1 118;

...

20 (14). Италия – 947;

29 (29). Словакия – 786;

30 (35). УКРАИНА – 777;

45 (43). Чехия – 647.

Как сообщал УНИАН, следующий спарринг сборная Украины проведет против сборной Марокко.