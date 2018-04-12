На пути к финалу ЛЧ в Киеве – яркие итальянцы и блеклые испанцы

Итальянский футбол испытывает кризис? Итальянские команды блеклые? Итальянские клубы давно ничего не добивались на евроарене? Как бы не так…

Ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов подарили болельщикам два триллера с участием итальянских и испанских команд. Той самой Испании, в котором «Реал» и «Барселона», рулящие европейским (читай - мировым) клубным футболом, где одна из команд выбыла из борьбы уже в четвертьфинале, а вторая – чудом отскочила.

В течение двух дней подряд сначала была низложена «Барселона», а затем – висел на волоске «Реал». Мадридцам, к их королевскому счастью, крупно повезло. Судья не побоялся на последней минуте поставить пенальти, кстати, абсолютно заслуженный и по делу. А дальше было дело техники – шикарный удар Криштиану, который не смог бы отбить ни один вратарь мира, настолько он был сильным и точным, прямо в верхний угол ворот.

Ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов подарили болельщикам два триллера с участием итальянских и испанских команд

Его вечному оппоненту Месси повезло меньше. И пенальти судья не назначил, и таких супер-моментов, как у «Реала», у «Барсы» все же не было. Хотя, обе игры проходили по схожему сценарию. В обеих, испанские гранды проигрывали со счетом 0:3, и в обеих – яростно атаковали на последних секундах. В итоге, итало-испанское противостояние завершилось по-настоящему боевой ничьей.

Нынешний спад тех, кого справедливо именуют грандами мирового футбола, вполне ожидаем и прогнозируем. Ведь испанские команды довольно часто испытывают проблемы в апреле. И в зависимости от календаря еврокубков, сильно мучаются на евроарене в четвертьфинале-полуфинале еврокубка. Нынешний сезон более сжатый, впереди чемпионат мира, поэтому, помучится пришлось уже в четвертьфинале, за два шага до решающего матча. Нет, мастерство от Месси и Роналду, да и от их партнеров никуда не девается. Они по-прежнему чрезвычайно быстры, а их обводки – филигранны. Но вот не хватает заключительного удара, шикарного гола, какой-то изюминки в самой концовке атак.

Жеребьевка полуфиналов состоится уже в пятницу. А состав финалистов мы узнаем в ночь на 3-е мая, когда завершатся оба полуфинала

В этом плане уместным покажется сравнение с… «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Казалось бы, при чем тут английские и испанские клубы? Но ведь нынешний тренер «Сити» прочно впитал основы тренерского мастерства, заложенные в него в Испании. И будь «Сити» трижды великолепен и недостижим в английской Премьер-лиге! В конкретно взятых двух матчах четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который в национальном чемпионате безбожно отстает, «Сити» ничего поделать так и не смог. Кризис, охвативший испанские клубы, передался и, еще совсем недавно, явному фавориту Лиги чемпионов и сильнейшей команде Европы. Передался через испанского тренера, его методологию и привычки управлять командой. Спад застиг врасплох «Сити» в один момент с «Реалом» и «Барсой». Кстати, не забудем, что между двумя играми с «Ливерпулем», было еще и дерби Манчестера в АПЛ, где «Сити» проиграл «Юнайтед» и лишился шанса досрочно – за 6 туров до конца чемпионата, оформить звание чемпиона Англии.

А что же финал в Киеве? Этот матч уже потерял сметающий всех и вся на своем пути «Сити» и великолепную «Барсу» с Месси во главе. Но ведь у нас еще есть «Реал» и Роналду, всегда мощная и непредсказуемая «Бавария», заслужившая по праву свое место в четверке сильнейших «Рома», наконец, великолепный «Ливерпуль».

Жеребьевка полуфиналов состоится уже в пятницу. А состав финалистов мы узнаем в ночь на 3-е мая, когда завершатся оба полуфинала.

Будет весело…

Кирилл Стадниченко