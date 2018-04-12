Стало известно, что Буффон сказал судье матча "Реал" - "Ювентус"

11:37, 12 апреля 2018
Футбол
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Джанлуиджи Буффон / REUTERS

По мнению журналиста, капитан выругался нецензурной лексикой в адрес главного арбитра Майкла Оливера. Эпизод произошел на третьей добавленной минуте. Буффон заработал удаление, а его команда пропустила мяч с пенальти, который оставил "Ювентус" за бортом Лиги чемпионов.

"Да пошел ты к черту!" – произнес Буффон по версии британского журналиста.

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После матча Буффон обрушился с критикой на арбитра.

"Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом. У него в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. "Реал" заслужил пройти дальше по сумме двух матчей, я желаю им удачи, для меня всегда было честью играть против этого клуба, но мы объективно заслуживали как минимум дополнительное время", – сказал Буффон.

Как ранее сообщал УНИАН, "Бавария" сыграла вничью с "Севильей" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

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