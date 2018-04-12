Роналду обновил рекорд Лиги чемпионов, забив в 11 матчах подряд

Ранее такое не удавалось никому.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал пенальти в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3, 4:3 по сумме двух матчей) и вывел свою команду в полуфинал.

Португалец обновил свой рекорд, став первым игроком в истории, кому удалось забить в 11 матчах Лиги чемпионов подряд.

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В прошлой игре Роналду, забивший в 10-й раз кряду, побил рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Руда ван Нистелроя (9 матчей подряд с забитыми голами).

Кроме того, Роналду стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить 10 голов в ворота одной команды. Гол в ворота Буффона стал 10-м для него в матчах с «Ювентусом» в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, "Реал" присоединился к "Ливерпулю", "Роме" и "Баварии" и стал полуфиналистом Лиги чемпионов сезона-2017/18, финал которой состоится в Киеве.