Поединок в Мадриде стал последним в рамках еврокубков в карьере легендарного 40-летнего кипера.

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон впервые в карьере был удалён в матче Лиги чемпионов. 40-летний вратарь получил прямую красную карточку на последних минутах ответного матча с «Реалом» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Буффон был наказан арбитром Майклом Оливером за слишком бурные споры, после того как рефери поставил очень спорный пенальти в ворота туринской команды, когда до конца основного времени игры оставалась минута. В итоге Буффон был удален, а Криштиану Роналду забил гол с пенальти, переиграв запасного голкипера "Юве" Щесны.

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Буффон впервые в карьере был удалён в матче Лиги чемпионов, пишет Opta. Голкипер провёл 117 встреч в главном клубном европейском турнире.

«Реал» переиграл «Ювентус» с общим счётом 4:3 и отправился в полуфинал Лиги чемпионов, а туринский клуб завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Это был последний матч Буффона в Лиге чемпионов - итальянец заявил, что этот сезон будет для него последним.