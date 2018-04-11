"Реал" со скандалом вышел в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на проигрыш "Ювентусу"

Матч завершился со счетом 1:3.

В Мадриде завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянский "Ювентус" из Турина обыграл "Реал" и едва не повторил фантастический камбэк, который накануне другая итальянская команда "Рома" сотворила в игре с другой испанской - "Барселоной".

Матч завершился со счетом 1:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Первую игру "Реал" выиграл в гостях со счетом 0:3.

Гости очень мощно начали матч и уже на 2-й минуте прошла быстрая атака туринцев, в которой Хедира с правого фланга навесил на дальнюю штангу, и Марио Манджукич головой отправил мяч в ворота. А под конец первого тайма, на 37-й минуте Манджукич сделал дубль. Лихштайнер с правого фланга навесил на дальнюю штангу, и Марио точно пробил в ближний угол.

"Ювентус" сравнял счет по сумме двух матчей на 60-й минуте, когда грубейшая ошибка вратаря "Реала" Сесара Наваса привела к голу. Вратарь выронил мяч из рук и Блез Матюиди добил его в пустые ворота. В концовке второго тайма "Реал" перехватил инициативу.

Судьба матча была решена уже в добавленное арбитром время, на 90+8-й (!) минуте. Арбитр назначил пенальти и удалил за споры вратаря "Юве" Джанлуиджи Буффона. Вышедий на замену Войцех Щесны не смог отразить шикарный удар Криштиану Роналду в верхний угол ворот - 1:3.