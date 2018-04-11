"Баварии" хватило нулевой ничьей против "Севильи" для выхода в полуфинал Лиги чемпионов

После победы на чужом поле мюнхенцы скатали ничейку в ответной игре.

Мюнхенская "Бавария" вышла в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв в ответном матче 1/4 финала с испанской "Севильей" вничью 0:0. Матч прошел в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

В первом тайме команды показали интенсивный футбол, однако до моментов доходило редко. После перерыва гости стали чаще раскрываться, и на 59-й минуте перекладина выручила "Баварию" после удара Банеги. Но на большее гостей не хватило.

Напомним, в первой встрече немецкая команда одержала победу на поле соперника со счетом – 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше идет "Бавария".

Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов состоится в пятницу. А финал турнира пройдет в Киеве 26 мая.