"Баварии" хватило нулевой ничьей против "Севильи" для выхода в полуфинал Лиги чемпионов

23:39, 11 апреля 2018
Футбол
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Бавария - Севилья / REUTERS

В первом тайме команды показали интенсивный футбол, однако до моментов доходило редко. После перерыва гости стали чаще раскрываться, и на 59-й минуте перекладина выручила "Баварию" после удара Банеги. Но на большее гостей не хватило.

Напомним, в первой встрече немецкая команда одержала победу на поле соперника со счетом – 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше идет "Бавария".

Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов состоится в пятницу. А финал турнира пройдет в Киеве 26 мая.

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Теги: #Бавария#Лига чемпионов