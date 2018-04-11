ИГИЛ угрожает убить Путина во время чемпионата мира-2018

19:27, 11 апреля 2018
Футбол
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Путин может стать жертвой ИГИЛ / Russia Insider

Сначала сторонники ИГИЛ с помощью группы Wafa Media Foundation начали делиться провоцирующим плакатом в Telegram. Затем он перешел в Twitter, где плакат нашли органы, занимавшиеся мониторингом терроризма.

На плакате Путин изображен на трибунах стадиона под прицелом снайпера:

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«Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман».

Вероятно, таким образом ИГИЛ хочет отомстить президенту России за действия на территории Сирии в поддержку Башара Асада, что, фактически, является войной против ИГИЛ.

Напомним, террористы угрожают терактами во время чемпионата мира-2018. 

Плакат ИГИЛ:

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Теги: #ИГИЛ#ЧМ-2018#Владимир Путин