ИГИЛ угрожает убить Путина во время чемпионата мира-2018
19:27, 11 апреля 2018Футбол
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Террористы готовят теракты на мундиале.
Путин может стать жертвой ИГИЛ / Russia Insider
Террористическая организация Исламское государство угрожает расправой над президентом России Владимиром Путиным.
Сначала сторонники ИГИЛ с помощью группы Wafa Media Foundation начали делиться провоцирующим плакатом в Telegram. Затем он перешел в Twitter, где плакат нашли органы, занимавшиеся мониторингом терроризма.
На плакате Путин изображен на трибунах стадиона под прицелом снайпера:
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«Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман».
Вероятно, таким образом ИГИЛ хочет отомстить президенту России за действия на территории Сирии в поддержку Башара Асада, что, фактически, является войной против ИГИЛ.
Напомним, террористы угрожают терактами во время чемпионата мира-2018.
Плакат ИГИЛ:
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