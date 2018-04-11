УЕФА открыл дело в отношении поведения Гвардиолы в матче с "Ливерпулем"

18:47, 11 апреля 2018
Футбол
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Хосеп Гвардиола / REUTERS

В перерыве матча наставник хозяев Хосеп Гвардиола был удален на трибуны за то, что спорил с рефери. По словам Гвардиолы, он лишь сказал, что гол его команды в конце первого тайма, который арбитры не засчитали из-за офсайда, нужно было засчитать.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении поведения наставника "Манчестер Сити", информирует официальный сайт организации.

Рассмотрение дела запланировано на 31 мая.

Напомним, "Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и прошел в полуфинал Лиги чемпионов.

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Теги: #УЕФА#Хосеп Гвардиола