Буффон: возможно, сегодня - мой последний матч в Лиге чемпионов

17:00, 11 апреля 2018
Футбол
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Джанлуиджи Буффон / REUTERS

«Будет ли это мой последний матч в еврокубках за «Ювентус»? Такое возможно.

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Когда я был ребенком, то не мог предположить, что сыграю последний матч в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала», – сказал Буффон, которого цитирует твиттер УЕФА.

Напомним, что сегодня в ответных поединках ¼ финала Лиги чемпионов "Реал" принимает "Ювентус" (первый матч - 3:0), а "Бавария" сыграет с "Севильей" (первая игра - 2:1).

Вчера полуфиналистами сезона-2017/18 стали "Рома" и "Ливерпуль".

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Теги: #Ювентус#Джанлуиджи Буффон