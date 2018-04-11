Буффон: возможно, сегодня - мой последний матч в Лиге чемпионов
17:00, 11 апреля 2018Футбол
222
Сегодня "Ювентус" попытается отыграться в матче с "Реалом" после поражения 0:3 дома.
Джанлуиджи Буффон / REUTERS
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Реала».
«Будет ли это мой последний матч в еврокубках за «Ювентус»? Такое возможно.
Читайте такжеБуффон пообещал вернуться в 60 лет в случае недостатка вратарей в Италии
Когда я был ребенком, то не мог предположить, что сыграю последний матч в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала», – сказал Буффон, которого цитирует твиттер УЕФА.
Напомним, что сегодня в ответных поединках ¼ финала Лиги чемпионов "Реал" принимает "Ювентус" (первый матч - 3:0), а "Бавария" сыграет с "Севильей" (первая игра - 2:1).
Вчера полуфиналистами сезона-2017/18 стали "Рома" и "Ливерпуль".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter