ФК "Металлист" перейдет под управление Харьковской ОГА

Долги клуба составляют 28,6 млн гривен.

Кабинет министров Украины определил, что органом управления имуществом ФК «Металлист», а также «Металлист-Холдинг» и «Металлист-Арены» будет Харьковская обладминистрация.

Об этом сообщает lb.ua.

В пояснительной записке к проекту постановления Кабмина первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов отмечает, что к указанному имуществу в августе 2017 года Сосновский районный суд Черкасс применил спецконфискацию с принудительным отчуждением имущества в пользу государства.

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Напомним, в конце 2012 года харьковского бизнесмена Александра Ярославского вынудили продать "Металлист" Сергею Курченко. В том сезоне команда впервые заработала серебряные медали. Однако вскоре начался спад, и на сезон 2016-2017 годов команда не смогла пройти лицензирование.

В августе 2016 года в украинской любительской футбольной лиге начал выступать новый клуб под названием "Металлист 1925", созданный без участия Курченко. Сейчас он имеет профессиональный статус и играет во Второй лиге.

В октябре 2017 года государство конфисковало имущество футбольного клуба "Металлист" у бежавшего в Россию бизнесмена Сергея Курченко.

При этом недавно СМИ сообщали, что ФК "Металлист" попал в тройку самых больших должников среди украинских предприятий. Долги клуба составляют 28,6 млн гривен.