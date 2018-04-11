В Ираке сыгран первый за 30 лет международный футбольный матч

С начала 1990-х годов ФИФА не разрешала проводить международные поединки в Ираке.

На территории Ирака вчера был сыгран первый международный матч за почти 30 лет.

Об этом сообщает Sport Arena.

В Кербеле состоялся поединок между багдадским "Аль-Завраа" и бейрутским "Аль-Ахедом". Встреча завершилась ничьей 1:1. Несмотря на неприметный счет, болельщики надолго запомнят этот поеджинок.

ФИФА лишь в середине марта разрешила проводить в Ираке международные встречи. Как следствие - практически вся арена в Кербеле, которая вмещает 30 тысяч зрителей, была заполнена.

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Ираку было запрещено принимать дома клубы или сборные, представляющие другие страны с начала 1990-х годов из-за постоянных военных конфликтов. В 2003 году поводом стало вторжение войск НАТО и свержение режима Саддама Хусейна, в 2013-м – убийство иракскими силовиками футбольного тренера.

Все это время местная сборная по футболу выступала в соседних Кувейте, Иордании и других странах.

Пока же три города получили разрешение для проведения матчей в Ираке. Помимо Кербелы, ими являются Баср и Эрбиль.

Как сообщал УНИАН, в Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили зайти на стадион в столице.