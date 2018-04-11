Игрок Динамо Мораес со следующего сезона будет выступать в Шахтере под №10 - СМИ

13:49, 11 апреля 2018
Футбол
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Мораес сделал хет-трик в первом матче &quot;Динамо&quot; в новом сезоне / football.ua

В составе чемпиона Украины бразильский футболист будет выступать под 10-м номером, под которым в данный момент играет Бернард, сообщает Football.ua со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, зарплата Жуниора Мораеса в Шахтере составит 700 тысяч долларов в год + бонусы за личные и командные достижения. О трансфере будет объявлено после окончания текущего чемпионата Украины.

Жуниор Мораес выступает в чемпионате Украины с 2012 года. За 110 матчей в составе донецкого Металлурга и Динамо нападающий забил 52 мяча.

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Теги: #ФК Шахтер#Мораес Динамо