"Король футбола" Пеле не приедет на чемпионат мира в Россию

Затяжные проблемы со здоровьем не позволят Пеле отправиться в Россию летом.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии "король футбола" Пеле не сможет посетить матчи чемпионата мира – 2018, который пройдёт в России, из-за проблем со здоровьем, сообщает Чемпионат со ссылкой на Goal.

По информации издания, затяжные проблемы со здоровьем не позволят Пеле отправиться в Россию летом.

Ранее из-за повреждения спины легендарный футболист пропустил несколько мероприятий, на которых планировал присутствовать. Тем не менее ожидается, что 77-летний Пеле будет выступать в роли эксперта на бразильском телевидении и комментировать результаты матчей чемпионата мира–2018.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира – в 1958, 1962 и 1970 годах.