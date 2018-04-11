"Король футбола" Пеле не приедет на чемпионат мира в Россию

12:35, 11 апреля 2018
Футбол
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Reuters

По информации издания, затяжные проблемы со здоровьем не позволят Пеле отправиться в Россию летом.

Ранее из-за повреждения спины легендарный футболист пропустил несколько мероприятий, на которых планировал присутствовать. Тем не менее ожидается, что 77-летний Пеле будет выступать в роли эксперта на бразильском телевидении и комментировать результаты матчей чемпионата мира–2018.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира – в 1958, 1962 и 1970 годах.

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Теги: #футбол#ЧМ-2018 в России