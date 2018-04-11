"Король футбола" Пеле не приедет на чемпионат мира в Россию
12:35, 11 апреля 2018Футбол
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Затяжные проблемы со здоровьем не позволят Пеле отправиться в Россию летом.
Пеле не приедет на чемпионат мира в Россию / Reuters
Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии "король футбола" Пеле не сможет посетить матчи чемпионата мира – 2018, который пройдёт в России, из-за проблем со здоровьем, сообщает Чемпионат со ссылкой на Goal.
По информации издания, затяжные проблемы со здоровьем не позволят Пеле отправиться в Россию летом.
Ранее из-за повреждения спины легендарный футболист пропустил несколько мероприятий, на которых планировал присутствовать. Тем не менее ожидается, что 77-летний Пеле будет выступать в роли эксперта на бразильском телевидении и комментировать результаты матчей чемпионата мира–2018.
Пеле трижды выигрывал чемпионат мира – в 1958, 1962 и 1970 годах.
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