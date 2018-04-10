"Барселона" и "Манчестер Сити" выбыли из розыгрыша Лиги чемпионов

"Барселона" по сумме двух матчей проиграла "Роме", "Манчестер Сити" - "Ливерпулю"

В Манчестере и Риме завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых "Манчестер"Сити" во второй раз подряд уступил другому английскому клубу "Ливерпулю", а испанская "Барселона" в Риме проиграла итальянской "Роме".

Матчи завершились, соответственно, со счетом 1:2 и 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

"Манчестер Сити" после проигрыша в Ливерпуле со счетом 0:3 не сумела дома даже просто одержать победу, хотя бы с минимальным счетом. "Горожане" отлично начали матч - с точного удара Жезуса на 2-й минуте (1:0), но развить своего преимущество так и не смогли. Более того, во втором тайме пропустили два гола - от Сааха и Фирминьо.

В свою очередь, "Рома" первый матч в Барселоне проиграла со счетом 1:4. Но дома добилась ровного того минимального преммущества, для выхода в полуфинал. На 6-й минуте счет открыл Джеко, на 52-й де Росси реализовал пенальти, а на 82-й Манолас довел счет до 3:0 в пользу своей команды.

Еще два матча 1/4 финала состоятся в среду, 11 апреля.