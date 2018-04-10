Полузащитник "Динамо" Шапаренко может пропустить матч с "Шахтером"

Игрок столичного клуба носит повязку и занимается в тренажерном зале

Травма полузащитника Динамо и молодежной сборной Украины Николая Шапаренко, который в матче Премьер-лиги с луганской "Зарей" повредил ключицу, оказалась не столь серьезной, как предполагали сразу.

Впрочем, участие этого футболиста в игре с донецким "Шахтером" пока под большим вопросом, сообщает Команда 1.

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Врачи диагностировали у Шапаренко повреждение связок ключицы. В настоящий момент он носит специальную повязку и работает в тренажерном зале в щадящем режиме.

Вместе с тем, заканчивается срок реабилитации у другого ключевого игрока "Динамо" — венгерского защитника Тамаша Кадара. Нельзя однозначно говорить о том, что он выйдет на поле в ближайшем поединке, но такая вероятность существует.

Как сообщал УНИАН, в субботу в Харькове состоится один из центральных матчей весенней части УПЛ, в котором "Шахтер" примет "Динамо".