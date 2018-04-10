Экс-игрок "Шахтера" Воробей: Динамо будет сложно отыграть гандикап, матч с Шахтером - решающий в борьбе за чемпионство

Исходя из турнирной таблицы, если "Шахтер" выиграет, то "Динамо" будет сложно отыграть такой гандикап, отметил футболист.

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о предстоящем главном матче весны между горняками и «Динамо» в комментарии Terrikon.com:

"Конечно, будет достаточно игр после этого матча. Но, исходя от турнирной таблицы, если "Шахтер" выиграет, то "Динамо" будет сложно отыграть такой гандикап. Я считаю, что это будет решающая игра в борьбе за чемпионство", - начал Воробей.

На вопрос, какие шансы у "Динамо" взять очки и насколько киевляне готовы совершить такой подвиг, экс-игрок заметил: "В футболе всякое бывает, можно отсиживаться всю игру у своих ворот и выиграть 1:0. Но по игре "Шахтер" сейчас сильнее. Шансы у "Динамо" есть, но у "горняков" их больше. Плюс поддержка болельщиков".

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А на вопрос насколько молодежь "Динамо" готова тягаться с мастеровитой бразильской полузащитой, отметил: "Молодежь имеет такое свойство, как нестабильность. Они могут дать одну-две игры, а в ключевой игре сыграть не на своем уровне. Поэтому, говорить, что молодежь «Динамо» сильно стабильно играет, я бы не стал. Проблемы они создадут, но, повторюсь, по уровню мастерства донецкая команда гораздо выше".

"Шахтер" передаст по 5 гривен от каждого билета на закупку мячей для детей. На вопрос, как бывший игрок "Шахтера" относится к этой акции, Воробей отметил: "Нормальная акция для привлечения болельщика. Я считаю, что в нынешнее время детский футбол вообще нужно поддержать. Он, как и весь футбол, сейчас в затишье, но детям нужно помочь - это правильное начинание".

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Динамо» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 14 апреля. Билеты на игру можно купить на официальном сайте клуба или в мобильном приложении от клуба со скидкой 20%.