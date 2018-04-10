"Динамо" возьмет на летние сборы экс-защитника "Металлиста" Папу Гуйе

Около 10 лет Папа Гуйе провел в Украине, играя за "Металлист", "Днепр" и "Волынь".

Киевское «Динамо» летом может усилиться экс-защитником харьковского "Металлиста" сенегальцем Папой Гуйе.

С вероятностью в 90 процентов с 33-летним сенегальцем подпишут полноценный контракт, сообщил ведущий шоу "Татотаке" Сергей Болотников.

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Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что агенты Папы Гуйе попросили его, чтобы сенегалец тренировался с киевской командой.

Папа Гуйе играл в "Металлисте" с 2006-го по 2014 год. Также выступал за луцкую "Волынь" и "Днепр".

В 2017 году сенегальский футболист провел 9 матчей за казахстанский «Актобе».