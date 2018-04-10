"Динамо" возьмет на летние сборы экс-защитника "Металлиста" Папу Гуйе

14:08, 10 апреля 2018
Футбол
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На протяжении восьми с половиной сезонов Папа Гуйе играл в составе &quot;Металлиста&quot; против &quot;Днепра&quot; / fcdnipro.ua

С вероятностью в 90 процентов с 33-летним сенегальцем подпишут полноценный контракт, сообщил ведущий шоу "Татотаке" Сергей Болотников.

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Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что агенты Папы Гуйе попросили его, чтобы сенегалец тренировался с киевской командой.

Папа Гуйе играл в "Металлисте" с 2006-го по 2014 год. Также выступал за луцкую "Волынь" и "Днепр". 

В 2017 году сенегальский футболист провел 9 матчей за казахстанский «Актобе».

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Теги: #Динамо Киев#Папа Гуйе