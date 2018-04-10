"Шахтер" - "Динамо": статистика на стороне горняков

В 81-й игре на счету "Шахтера" 31 победа при 23 ничьих и 27 поражениях.

14 апреля в Харькове состоится матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором сойдутся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Это будет уже третий очный матч грандов в чемпионате Украины сезона 2017/18, а с учетом матча-открытия сезона - игры на Суперкубок - четвертая встреча. Спустя месяц, в середине мая, состоится еще одна игра в Киеве. А затем вероятный финал Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" - шестой очный матч в сезоне.

В отличие от предыдущих лет, в сезоне 2017/18 команды отличаются крайне низкой результативностью. После победы горняков в Суперкубке (2:0), "Динамо" взяло минимальный реванш в гостевом матче в Харькове (0:1), а затем команды сыграли безголевую ничью в Киеве - 0:0.

А, между тем, в прошлом сезоне 2016/17 команды сыграли два сверхрезультативных матча, обменявшись победами - 3:4 в Киеве и 2:3 в Харькове. А в сезоне 2015/16, "Шахтер" дважды подряд разгромил "Динамо" со счетом 3:0.

В последний раз в Донецке, на сегодняшний день, команды встречались 4 августа 2013 года. Тогда на "Донбасс-Арене" "Шахтер" выиграл со счетом 3:1.

Наконец, нельзя не вспомнить о еврокубковой встречи команд - в полуфинале Кубка УЕФА-2008/09. В Киеве матч завершился со счетом 1:1, а в Донецке победу праздновал "Шахтер" - 2:1. Спустя несколько недель "Шахтер" выиграл в финале у немецкого "Вердера" (Бремен) и завоевал еврокубок.

Всего, в истории противостояний команд в период независимости Украины, начиная с 4 октября 1992 года, команды провели 81 матч. где на счету "Шахтера" 31 победа при 23 ничьих и 27 поражениях.

Кубок Украины 2001/02. Финал

"Динамо" - "Шахтер" - 2:3 (д.в.)

Суперкубок Украины-2004.

"Динамо" - "Шахтер" - 1:1 (д.в.) 6:5 - по пенальти

Кубок Украины 2004/05. Финал.

"Шахтер" - "Динамо" - 0:1

Суперкубок Украины-2005.

"Шахтер" - "Динамо" - 1:1 (д.в.) 4:3 - по пенальти

Чемпионат Украины 2005/06, Золотой матч

"Шахтер" - "Динамо" - 2:1 (1:1, д.в.)

Суперкубок Украины-2006.

"Динамо" - "Шахтер" - 2:1

Кубок Украины 2006/07. Финал

"Динамо" - "Шахтер" - 2:1

Суперкубок Украины-2007

"Динамо" - "Шахтер" - 2:2 (по пенальти - 4:2)

Кубок Первого канала 2008, Финал

"Шахтер" - "Динамо" - 2:2 (по пенальти - 2:3)

Кубок Украины 2007/08, Финал

"Шахтер" - "Динамо" - 2:0

Суперкубок Украины 2008.

"Шахтер" - "Динамо" - 1:1 (по пенальти - 5:3)

Кубок УЕФА-2008/09. 1/2 финала.

"Шахтер" - "Динамо" - 2:1, 1:1

Кубок Украины-2010/11 Финал

"Динамо" - "Шахтер" - 0:2

Суперкубок Украины 2011, Финал

"Шахтер" - "Динамо" 1:3

Кубок Украины 2013/14, Финал

"Динамо" - "Шахтер" - 2:1

Суперкубок Украины 2014

"Шахтер" - "Динамо" - 2:0

Кубок Украины 2014/15, Финал

"Динамо" - "Шахтер" 0:0 (по пенальти - 5:4)

Суперкубок Украины 2015

"Динамо" - "Шахтер" - 0:2

Суперкубок Украины 2016

"Шахтер" - "Динамо" - 1:1 (по пенальти - 3:4)

Кубок Украины 2016/17, Финал

"Шахтер" - "Динамо" - 1:0

Суперкубок Украины 2017

"Шахтер" - "Динамо" - 1:0

Чемпионат Украины 2017/18, Премьер-Лига

"Шахтер" - "Динамо" - 0:1

"Динамо" - "Шахтер" - 0:0