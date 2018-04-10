ФИФА назвала лучший гол в истории чемпионатов мира (видео)

13:11, 10 апреля 2018
Футбол
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Гол Мануэля Негрете признан лучшим в истории чемпионатов мира / football24.ua

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Сборная Мексики встретилась с болгарской командой в 1/8 финала. Негрете удалось забить гол ударом с лету, находясь почти у линии штрафной. Примечательно, что на том же чемпионате мира нападающий сборной Аргентины Диего Марадона забил гол в ворота англичан после сольного прохода, ставший одним из наиболее известных моментов в карьере аргентинца.

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Теги: #ФИФА#самый красивый гол ЧМ