ФИФА назвала лучший гол в истории чемпионатов мира (видео)

Гол мексиканца Негрете на ЧМ-1986 стал самым красивым в истории мундиалей.

Гол футболиста сборной Мексики Мануэля Негрете Ариаса в ворота сборной Болгарии на чемпионате мира 1986 года был признан лучшим за всю историю этого турнира.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Сборная Мексики встретилась с болгарской командой в 1/8 финала. Негрете удалось забить гол ударом с лету, находясь почти у линии штрафной. Примечательно, что на том же чемпионате мира нападающий сборной Аргентины Диего Марадона забил гол в ворота англичан после сольного прохода, ставший одним из наиболее известных моментов в карьере аргентинца.