Не пытайтесь повторить это дома: журналист сломал ногу, когда хотел сымитировать гол Роналду (видео)
11:32, 10 апреля 2018Футбол
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Попытка повторить шедевр Криштиану Роанлду закончилась больницей.
Фантастический гол Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" / REUTERS
Журналист аргентинского телеканала Canal Doce Мануэль Санчес потерпел фиаско при попытке повторить гол Криштиану Роналду, забитый "Ювентусу".
На прошлой неделе 33-летний португалец забил фантастической гол через себя в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Роналду взлетел на 1,45 метра, а мяч встретился с его ногой и вовсе на отметке в 2 метра и 38 сантиметров.
Мануэль Санчес попытался повторить этот удар, предварительно даже подстелив матрас для безопасности, но в момент исполнения неудачно приземлился и сломал ногу.
Неудачную попытку аргентинский журналист выложил в своем Instagram.
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