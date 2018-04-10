Не пытайтесь повторить это дома: журналист сломал ногу, когда хотел сымитировать гол Роналду (видео)

Попытка повторить шедевр Криштиану Роанлду закончилась больницей.

Журналист аргентинского телеканала Canal Doce Мануэль Санчес потерпел фиаско при попытке повторить гол Криштиану Роналду, забитый "Ювентусу".

На прошлой неделе 33-летний португалец забил фантастической гол через себя в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Роналду взлетел на 1,45 метра, а мяч встретился с его ногой и вовсе на отметке в 2 метра и 38 сантиметров.

Мануэль Санчес попытался повторить этот удар, предварительно даже подстелив матрас для безопасности, но в момент исполнения неудачно приземлился и сломал ногу.

Неудачную попытку аргентинский журналист выложил в своем Instagram.